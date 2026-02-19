0

Order of Eastern Star collecting new stuffed animals to comfort children

Belleville’s Order of Eastern Star is collecting donations of new stuffed animals for children in emergencies. These stuffed animals will go to the Belleville Police Department and Fire Department to help comfort children as they are going through a crisis. Collection is taking place at the Belleville Area District Library lobby through March 31.

— Rosemary K. Otzman

Independent Editor

