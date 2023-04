45 BHS students inducted into National Honor Society

On Friday, 45 Belleville High School students were inducted into the National Honor Society during a ceremony at the BHS Auditorium. They are:

Lucy Andreana, Mariah Ashby, Abigail Baziotes, Ryan Brenay, Nyla Britton, Ariel Buckenberger, Zariah Campbell, Logan Castellani, Zariah Chaney, Jade Chavez, Cameron Clement, Carson Conley, Trinity Devore, Ekene Duru, MaKaila Elliott, Anthony Fitzsimmons, Maya Foxworth, Ella Garland, Anaya Goff, Ivana Goff, Nicholas Grech, Jacob Hackney, Jaylah Hollins, Fawzi Ibrahim, Lukas Igonin, Alivia Jager, Conor Jaszcz, Kennedie Jefferson, Ja’Len Jenkins, Isabella Marek, Payton Mathis, Molly Parsons, Addison Pearce, Isabelle Porzondek, Samantha Radtka, Olivia Scheil, Amber Spicer, Summer Stratton, Chase Taylor, TayShaun Taylor, Janae Troupe-Hardwick, Addison Tulik, Malachi Voigt, Kaden Warren, and Jakobi Wooten.