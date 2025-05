Top Ten BHS graduates:

Samanthat Radtka, Valedictorian

Ella Garland, Salutatorian

3. Luka Igonin

4. Sage Foster

5. Ivana Goff

6. Trent Britton

7. Jaclyn Sterly

8. Alivia Jager

9. Nolan Henderson

10. Trinity Devore

The Belleville High School Class of 2025 will graduate on May 29.