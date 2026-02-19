0

Four BHS Alumni Athletic Awards presented

At halftime during the Feb. 13 Belleville High School boys’ basketball game, four Alumni Athletic Awards were presented. They went to Diajah Ruffin, class of 2012; Sam Villa, Sr., class of 1963, accepted by his widow Diana; Sam Villa, Jr., class of 1982; and Ryann Kilgore, girls’ basketball coach, 2007-14.

— Rosemary K. Otzman

Independent Editor

