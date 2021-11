Veteran scheduled to be on downtown banners during November

Anthony Offredi, 1993-now, Army Lt. Col.

Auggie Lucidi, 1955-78, USMC, Mstr. Sgt.

Austin Rich, 2014-16, 303rd Army Reserve

MP, Pfc.

Bernie Ray Hitchcock, 1952-54, Army Sgt.

Carina Cote, 1992-96, Navy HM3

Champ Brown, 1960-66, USAF, Airman

Charles Miller, 1956-58, USMC, Pfc.

Charles Shoemaker, 1945-46, Army

Cheryl Pero Martin, 1979-96, Army Sgt.

Claude Shanks, 1942-45, Army Cpl.

Cornell Anton, 1951-54, Navy

Curtis Smith, 1969-71, Army, 4A

David Bryson, 1997-2006, USAF, Staff Sgt.

David Dargo, 1969-70, Army, E5

Donald Ihlenfeldt, 1969-71, Army, 1st Lt.

Douglas Brown, 1950-52, Army, Cpl.

Duane Hopp, 1982-2003, USMC, GY Sgt.

Edmund Zehel, 1972-74, USMC, Cpl.

Edward Suliman, 1951-54, Air Force, A/1CT

Fred Becker, 1944-48, USMC, Pfc.

Harvey Rhodes, 1944-46, Army, Tec 5

Jack Burgett, 1967-70, Army, Spec. Class E5

Jack Johnson, 1944-46, U.S. Navy, Seaman

James Dargo, 1965-66, Army, SP-4

James Luke, Jr., 1967-69, USMC, Cpl.

James Luke, Sr., 1944-46, U.S. Navy, Seaman

James M. Gearns, 1967-73, USMC, Cpl.

Jerry Alan Campbell, 1966-68, Army, Spc-4

Jim Warner, 1957-78, USMC, First Sgt.

Joe Walker, 1988-92, Air Force, TBD

John M. Wald, 1964-85, Air Force, Master

Sgt.

John McLeod, 1964-1968, Navy

Kenneth T. Dudek, 1969-71, Army Spc-5

Kimberly Newton, 1986-91, Army, TBD

Leonard Pichan, 1945-46, Army, Pfc.

Leonard Rochon, 1944-46, Army

Leroy Schmeltz, 1968-70, Army, E-4

Lester Loyer, 1946-48, USMC, TBD

Lynwood Small, 1951-53, Pfc, TBD

Marvin Long, 1941-45, Army, Sgt.

Matthew Mitcheli, 2008-09, army, TBD

Nathan Baloga, 2006-14, USAF, TBD

Nichole Baloga, 2006-10, USAF, TBD

O.P. Thornsberry, 1983-2005, Air Force,

Master Sgt.

Raymond James Parent, 1943-46, Navy

Raymond Jay Parent, 2003-05, Army, E4

Raymond Messer, 1958-62, Army, TBD

Reignold Miner, 1946-72, Air Force, TBD

Richard Kowal, 1969-70, USMC, SP-4

Richard Newton, 1968-70, Army, SP-4

Robert Hoeft, 1967-69, Army, Staff Sgt.

Robert Krouse, 1970-93, USAF, Master Sgt.

Robert Suliman, 1946-48, Navy, F1

Robert W. Hoeft, 1942-45, Army Air Corps

Rodney Bradley, 1990-93, Army, SP-4

Ron Gerick, 1978-82, USMC, TBD

Ron Grzeskowiak, 1951-53, Army, TBD

Ronald A. Hoeft, 1969-7, Army, SP-4

Ronald B. Smith, 1967-69, Army Sgt.

Ronald C. Allen, 1967-70, USMC, Cpl.

Ronald Small, 1985-88, Army, SP-4

Stan Scott, 1968-70, Army, SP-4

Stanley Saksewski, 1968-70, Army, SP-4

Stewart Temple, 1938-46, Navy, PO-3

Thomas Danes, 1959-62, Army, Pfc.

Thomas Antonelli, 1966-68, Army, SP-E4

Todd Carrico, 1998-now, USAF, Master Sgt.

Vernon “Skip” Usher, 1964-68, USMC, Sgt.

William P. Stambaugh, 1969-70, Army, E-5

Zoltan Nagy, 1963-67, Navy, E-5