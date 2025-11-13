Warning: Sinkhole on Martinsville Road in Sumpter Twp.

On Nov. 10, Sumpter Township announced that Martinsville, south of Dunn, will be closed for an extended period due to a large sinkhole caused by the collapse of a culvert. The Wayne County Road Commission is currently working on repairs, which are expected to take several weeks to complete.
