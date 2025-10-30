Monster Mutt Walk Winners of Oct. 18

Cutest
1st – Andreana Pierceall, Romulus; Sassy, Mircle & Ace – Shih Tzu
2nd – Taylor Furman, VBT; Kona, Scottish Terrier
3rd – Mikinzi Eliwart, VBT; Percy, Standard Poodle
Scariest
1st – Jessie Parish, Belleville; Luke, Pit/Shepard & Amos, Bull Mastiff
2nd – Ken Voigt, Belleville; Shih Tzu Mix
3rd – Amber Collins, Belleville; Luna, Golden Retriever
Best Mutt
1st – Krista Ely, Romulus; Vivian, Golden Retriever
2nd – Shane Campbell, Belleville; Hercules, American Bully
3rd – Sophia Sloan, Belleville; Sammy, French Bulldog
Family
1st – Ann Laszczyk, Belleville; Dana, Pit Bull Mix
2nd – Rebecca Baldridge, Belleville; Wolfie, Pomeranian
3rd – Antoinette Ward, Belleville; Gracie, Yorkie
