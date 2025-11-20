Belleville High School Drama Club to present ‘A Wrinkle in Time’

The Belleville High School Tiger Drama Club will perform the play, “A Wrinkle in Time,” at 6 p.m. on Thursday, Nov. 20; at 7 p.m. on Friday, Nov. 21; and at 2 and 7 p.m. on Saturday, Nov. 22, at the BHS auditorium. Tickets are $10 and can be purchased at the door. The cast and crew have been bending time, traveling light years, and putting their hearts into every scene in preparation for the show.