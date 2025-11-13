Unofficial tally of write-in votes, Nov. 4, Belleville election

Absentee Counting Board
Kissel 5
Kissell 4
Julie Kissel 57
J. Kissel 1
Julie Nessel 1
68
Beebe 5
Jeremy Bebe 1
J. Beebe 1
Jeremiah Beebe 50
57
Precinct
Julia Kissel 1
Julie Kissel 42
Julie M. Kissel 20
Kissel 4
Julie Marie Kissel 24
Julie Kessel 1
92
Jeremiah Beebe 53
Jeremiah Lesl 1
Jeremiah Leslie Beebe 17
Jeremiah Leslie Beebe 1
Jeremiah L. Beebe 2
Beebe 3
Jeremia Bibi 1
Jeremiahal Beebee 1
Jeremiah Babe 1
Jeremiah Beebe 1
81
Totals:
AVCB Pct. 1 Total
Kissel 68 92 160
Beebe 57 81 138
This unofficial tally of the write-in vote spellings was prepared by the city staff.